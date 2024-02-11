الأردن يوقع اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق والبداية بـ40 ميغاوات

دبي - محمود عبدالرازق - وستغذي 40 ميغاوات أحمال منطقة الرطبة العراقية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المهندس أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: "استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".

وتابع الرواشدة مشيرا إلى أنه "بعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 إلى 200 ميغاوات، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدر التزويد إلى 500 ميغاوات".

6 يونيو 2022, 15:22 GMT

وأكد الرواشدة أن "الربط الكهربائي التزامني المشترك بين الأردن والعراق سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين، والذي سيكون جزءا رئيسيا من السوق العربية المشتركة للطاقة في المستقبل".

وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد شياع السوداني.