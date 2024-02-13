شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: طائرات أمريكية تقصف مواقع في دير الزور بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت اليوم الثلاثاء، 3 انفجارات في مدينة الميادين بريف دير الزور في سوريا، نتيجة استهداف طائرة يرجح أنها أمريكية، نقاط عسكرية في محيط مدينة الميادين ومزار عين علي.

يشار إلى أن الاستهداف لليوم الثاني على التوالي لمواقع عسكرية في المدينة، وجاء بعد استهداف قاعدة أمريكية بحقل العمر بريف دير الزور.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن طائرات مسيرة يرجح أنها للقوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا ، وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث يتواجد منصة لإطلاق صواريخ.