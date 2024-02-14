مصر تستقبل أول صورة من الفضاء عبر القمر الصناعي "نكس سات-1"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إن إطلاق القمر الصناعي جاء وفقًا للتعاقد المُبرم بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية.

وأوضح أن القمر الصناعي "نكس سات-1" يزن حوالي 67 كيلوجراما، وقد تم إطلاقه وتشغيله.

وأضاف أن الهيئة القومية للاستشعار من البُعد، استقبلت مساء الثلاثاء، في تمام الساعة (10:26) بتوقيت القاهرة أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي.

وأشار عاشور إلى أنه تم استقبال أول صورة لمدينة أسيوط، من خلال محطة الاستقبال في أسوان والتابعة للهيئة، لتعُد هذه أول صورة يلتقطها القمر بنجاح.

25 يونيو 2023, 11:41 GMT

وأفاد الوزير المصري بأنه تم استقبال الصورة الأحادية الطيف وبدرجة دقة 5 أمتار، والتي يمكن أن تُستخدم في بعض التطبيقات الحيوية، مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني.

كما أكد وزير التعليم العالي المصري أن هذا يُعتبر بمثابة نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد والأقمار الصناعية في البلاد، لافتا إلى أن امتلاك مصر لهذه التقنيات يؤكد قدرتها وريادتها إقليميا وأفريقيا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية والاستشعار من البُعد.