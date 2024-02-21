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بريطانيا: المملكة المتحدة والأردن قامتا بإسقاط جوى للمساعدات لمستشفى تل الهوى بغزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة البريطانية، إن المملكة المتحدة والأردن، قامتا بإسقاط جوى للمساعدات إلى مستشفى تل الهوى فى شمال قطاع غزة، وذلك نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وأضافت الحكومة البريطانية، أنه تم توفير 4 أطنان من الإمدادات الحيوية فى عملية الإنزال الجوى على غزة، بما فى ذلك الأدوية والوقود والأغذية للمرضى والموظفين فى مستشفى تل الهوى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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