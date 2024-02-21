شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: المملكة المتحدة والأردن قامتا بإسقاط جوى للمساعدات لمستشفى تل الهوى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة البريطانية، إن المملكة المتحدة والأردن، قامتا بإسقاط جوى للمساعدات إلى مستشفى تل الهوى فى شمال قطاع غزة، وذلك نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الحكومة البريطانية، أنه تم توفير 4 أطنان من الإمدادات الحيوية فى عملية الإنزال الجوى على غزة، بما فى ذلك الأدوية والوقود والأغذية للمرضى والموظفين فى مستشفى تل الهوى.