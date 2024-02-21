شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية ينظم دورتين لتدريب كوادر تشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية، دورتين تدريبيتين اليوم الأربعاء بجامعة الملك فيصل بالعاصمة التشادية "إنجامينا"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.



وستمتد الدورتان لمدة أسبوعين وتشمل مجالي الطب والطاقة المتجددة بمشاركة 100 متدرب تشادي.



وصرح السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق بأنه تم افتتاح الدورتين بحضور كل من: أمينة الدولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار التشادي ، ورئيس جامعة الملك فيصل وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية.



ومن جانبه ،قدم رئيس جامعة الملك فيصل الشكر للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، والأمين العام المساعد مدير عام الصندوق، على دعمهما المتواصل لسنوات عديدة لجامعة الملك فيصل بتشاد من اجل تأهيل الكوادر التشادية في شتى المجالات، منوها بدور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وحرصه على دعم الدول الإفريقية، ومؤكدا أهمية استمرار هذا الدعم .



وبدورها، أشادت ممثلة وزير البحث العلمي في تشاد بأهمية الموضوعات التي سيتم تنفيذها خلال هاتين الدورتين لدعم الكوادر التشادية التي تحتاج إلى مزيد من التأهيل لتواكب التقدم في الأبحاث العلمية والابتكار خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور في مجالات البحث العلمي والتكنولوجياًً.