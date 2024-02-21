شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الفلسطيني للقاهرة الإخبارية : المرافعة المصرية وثقت حقوق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني: نخوض معارك قضائية وقانونية أمام المؤسسات الدولية من بينها مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن مصر قدمت مرافعة قانونية مهمة أمام محكمة العدل الدولية، وركزت على ضرورة استعادة الحقوق الفلسطينية.

وأضاف وزير العدل الفلسطينى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت ذات قيمة قانونية مهمة.. وتوثق حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أن الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن المحكمة الدولية سيكون ذو أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية.