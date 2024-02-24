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رئيس حكومة تونس يؤكد ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك مع البنك الدولى

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القاهرة - سامية سيد - ثمّن رئيس الحكومة التونسى أحمد الحشانى، الجمعة، العلاقات بين بلاده والبنك الدولى فى المجالات كافة، مؤكدا ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك مستقبلا.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة التونسية خلال استقباله بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس البنك الدولى فريد بالحاج، وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

من جهته، أكد نائب رئيس البنك الدولى، فريد بالحاج، التزام البنك الدولى بمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها المرتبطة بالتغيرات المناخية، وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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