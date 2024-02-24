شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات سلوفينية تصل الأردن لإرسالها إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار "ماركا" العسكرى الأردنى، الجمعة، طائرة عسكرية سلوفينية من نوع (C17) تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية؛ لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى المطار السفير السلوفيني في مصر ساشو بودلسنيك، والقنصل السلوفيني الفخري في عمّان علي حيدر مراد. وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية في مساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب السلوفيني للشعب الفلسطيني.

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