شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والبنك الأفريقى للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال السبعى مع المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت وزارة الاقتصاد التونسية - في بيان الجمعة - أن الاجتماع تطرق إلى مدى تقدم المشاورات بشأن مشروع بنك ريادة الأعمال للشباب الذي تم اقتراح إنشائه من الجانب التونسي بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.

وتناولت المباحثات أيضا برامج التعاون الأخرى التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن، على غرار برنامج دعم وتطوير منظومة الحبوب وبرنامج التمكين الاقتصادي للشباب وبرنامج تجديد البنية التحتية للطرقات ودعم القطاع الخاص.

وبحث الجانبان المجالات التي تحظى بالأولوية في الخطط والبرامج التنموية التي قدمتها تونس في إطار الوثيقة الاستراتيجية للتعاون للفترة (2024 - 2028) التي سيتم عرضها على مجلس إدارة البنك للمصادقة عليها، ومنها مجال المياه والتطهير ومجابهة التغيرات المناخية والزراعة ودعم تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والنقل والتنمية البشرية.