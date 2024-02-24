شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: مدفعية الجيش الإسرائيلى تستهدف أطراف بلدة طيرحرفا جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام لبناني بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة طيرحرفا جنوب البلاد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.