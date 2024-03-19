الخليج اليوم .. السعودية..القبض على 4 وافدين أجانب امتهنوا التسول واستعطاف المارة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، القبض على 4 وافدين أجانب امتهنوا التسول واستعطاف المارة.

وأوضح الأمن العام السعودية أنه ضمن الحملات الأمنية المستمرة للجهات الأمنية في رصد المتسولين وضبطهم، فقد قبضت شرطة محافظة جدة على 4 وافدين من الجنسية الباكستانية امتهنوا التسول واستعطاف المارة، وذلك بعرض صور أطفال معاقين وتقارير طبية أمام الجوامع والطرقات العامة.

وعثر بحوزتهم على صور لأطفال معاقين وتقارير طبية، فيما تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.