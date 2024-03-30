شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين الفشل الدولى فى إجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، حرب الإبادة المتواصلة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى لليوم 176 على التوالى، بما فى ذلك تعمد الاحتلال تعميق جرائم القتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، وتوسيع دوائر الموت بالنزوح المستمر تمهيدا لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وكذلك عمليات تقطيع القطاع وتجزئته عبر شق شوارع استعمارية لتعميق السيطرة عليه.



وقالت الوزارة - فى بيان صحفى - "للأسف الشديد يتواصل الفشل الدولى فى إجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات مجلس الأمن والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية الداعية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام، فى حين تأخذ المطالبات والمواقف والمناشدات الدولية وللأسف طابع الاستجداء دون أن تتم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية وإجراءات تلوح بعقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية، بسبب رفضها تلبية تلك المطالب".



وأضافت أن المفارقة العجيبة تظهر بوضوح فى مواقف عدد من الدول التى تواصل مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتأمين حمايتهم، وفى الوقت ذاته تقوم بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، فى تناقض أخلاقى صارخ يكشف المستوى المتدنى من جدية تلك المواقف.