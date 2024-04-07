شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى: بعد 6 أشهر غزة تعيش الدمار والموت والمجاعة الوشيكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارتن جريفيثس المسؤول الأممي عن تنسيق الشؤون الإنسانية، أن العدوان على مدى الأشهر الستة الماضية علي غزة، جلب الموت والدمار والاحتمال الوشيك لمجاعة مخزية من صنع الإنسان لسكان غزة.

وفي بيان صحفي أضاف جريفيثس، أن الحرب علي غزة تحصد المزيد من الضحايا المدنيين كل يوم، لافتا الي أنه بدلا من توقف الحرب هناك احتمالية التصعيد المتزايد وغير المعقول في غزة حيث لا يوجد مكان آمن فيما يواصل القصف وانعدام الأمن ورفض الوصول الإنساني تقويض العمليات الإغاثية الهشة بالفعل.

وقال وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن مثل هذا الغضب العالمي إزاء آثار العدوان نادر الحدوث، لكن لم يُحقق سوى القليل لإنهاء العدوان وبدلا من ذلك استشرى الإفلات من المساءلة.

وأعرب جريفيثس عن تعاطفه مع أسر القتلى والمصابين والرهائن، ومن يعانون بسبب عدم معرفة مصير أحبائهم. وقال: لا يكفي أن يكون مرور 6 أشهر من الحرب مجرد لحظة للتذكر والحداد بل يجب أن يحفز أيضا عزما جماعيا على ضمان المساءلة عن هذه الخيانة للإنسانية.