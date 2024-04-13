الخليج اليوم .. السعودية.. زوجة محترف "الأهلي" غابري فيغا تحلب الإبل وتثير تفاعلا على مواقع التواصل (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر زوجة محترف فريق "الأهلي" السعودي، الإسباني غابري فيغا، وهي تقوم بحلب الإبل في الصحراء، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية والرياضية مقطع الفيديو، حيث بدت فيه زوجة محترف الأهلي، خائفة نوعا ما فيما وقف بجانبها شخص آخر ليساعدها.

وعندما انتهت من حلب الإبل قامت بسكبه في دلو آخر.

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" بطرافة مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "عافية والله بيمشي بطنها الليلة"، مع وجوه ضاحكة، وأضاف آخر: "فيغا يعرف يختار يخوان".