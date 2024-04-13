اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية.. زوجة محترف "الأهلي" غابري فيغا تحلب الإبل وتثير تفاعلا على مواقع التواصل (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ، مقطع فيديو يظهر زوجة محترف فريق "الأهلي" السعودي، الإسباني غابري فيغا، وهي تقوم بحلب الإبل في الصحراء، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية والرياضية مقطع الفيديو، حيث بدت فيه زوجة محترف الأهلي، خائفة نوعا ما فيما وقف بجانبها شخص آخر ليساعدها.

 

وعندما انتهت من حلب الإبل قامت بسكبه في دلو آخر.

 

 

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" بطرافة مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "عافية والله بيمشي بطنها الليلة"، مع وجوه ضاحكة، وأضاف آخر: "فيغا يعرف يختار يخوان".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا