وفد رجال أعمال باكستاني يعمل بالمملكة العربية السعودية يبدي رغبته في الإستثمار في قطاعات حيوية في السودان

أبدى وفد رجال أعمال باكستاني يعمل في مجال الاستثمار بالمملكة العربية السعودية رغبته في الإستثمار في السودان ، بالاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الزراعة ، الثروة الحيوانية ، التعدين والصناعات الكهربائية.

فيما أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية – لدى لقائه الوفد بمقر الوزارة بالخرطوم اليوم – إهتمام الحكومة بتشجيع الإستثمارات الإقليمية والدولية في القطاعات الحيوية ، بما يعزز مساعي الدولة المتواترة لبناء قدرات الاقتصاد عبر القطاعات الإنتاجية ، ووعد بتقديم المساعدات المطلوبة لتنفيذ أعمال الشركة في القطاعات الحيوية ، مشيراً إلى أهمية زيادة قيمة الإنتاج الزراعي والحيواني بالتصنيع وزيادة سلاسل القيمة للصادر بما يتسق وأهداف الدولة في الإنتاج للصادر ، والسعي لفتح مزيد من السوق العربية والإقليمية للصادرات السودانية ذات القيمة النسبية التي تؤهلها لتلبية حاجة السوق.مؤكداً أهمية الصناعات الكهربائية والطاقة في دعم جهود إعادة بناء وإعمار مادمرته الحرب وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لمقارهم.

وكشف رئيس الوفد ( شفقت ) عن رغبتهم في الإستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وإنشاء مصفاة للذهب وتصنيع المحولات الكهربائية واللوحات ، مبيناً الوفد يعمل بالمملكة العربية السعودية وله استثمارات أخرى في باكستان ، بريطانيا وأمريكا.