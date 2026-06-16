الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن الاربعاء عطلة العام الهجري الجديد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة العام الهجري ١٤٤٨هـ ستكون يوم الأربعاء 17يونيو 2026 على أن يزاول العاملون أعمالهم يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 وفقاً للنظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية، على ان ​تصدر السيدة/ محافظ بنك السودان المركزي منشوراً لتنظيم العمل في قطاع المصارف أثناء العطلة.

​وتنتهز الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة السعيدة لتهنئ الشعب السوداني وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالعام الهجري الجديد، داعية الله عز وجل أن يعيده وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

​وكل عام وأنتم بخير،،،

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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