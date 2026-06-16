فارس النور يعلن مغادرته للمليشيا

في تطور سياسي مفاجئ ولافت، أعلن فارس النور إبراهيم، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري ومستشار قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” سابقاً، مغادرته لصفوف المليشيا، في خطوة تُعد من أبرز الانشقاقات التي شهدها المعسكر السياسي المرتبط بالمليشيا خلال الفترة الأخيرة.

يُعد فارس النور من الشخصيات البارزة التي لعبت أدواراً سياسية وتنظيمية مهمة داخل منظومة مليشيا الدعم السريع، حيث ارتبط اسمه بعدد من الملفات السياسية والتفاوضية خلال السنوات الماضية.

وشغل النور منصب والي الخرطوم ضمن ما عُرف بالحكومة الموازية التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع، كما كان عضواً في المجلس الرئاسي التابع لها، وهي الترتيبات التي لم تحظَ باعتراف دولي أو إقليمي.

ويُعرف فارس النور كذلك بكونه أحد أبرز المقربين من قائد مليشيا الدعم السريع، وتولى رئاسة فريق التفاوض التابع للقوات في محادثات جدة، التي سعت إلى معالجة تداعيات الحرب وفتح مسارات للحوار بين الأطراف المتحاربة.

ويأتي إعلان مغادرته في وقت تشهد فيه مليشيا الدعم السريع سلسلة من الانشقاقات والتحولات داخل صفوفها، شملت عدداً من القيادات والعناصر خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي وصف بأنه مؤشراً على متغيرات متسارعة داخل البنية السياسية والتنظيمية للقوات.

وقال محللين سياسيين أن انشقاق شخصية بحجم فارس النور إبراهيم يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الإطار التنظيمي، نظراً لموقعه السابق داخل دوائر اتخاذ القرار، ولدوره في عدد من الملفات السياسية والتفاوضية ذات الصلة بالأزمة السودانية.

وتبقى تداعيات هذه الخطوة ومدى انعكاسها على المشهد السياسي والعسكري محل متابعة وترقب، في ظل استمرار التطورات المتسارعة من الانشقاقات التي تشهدها صفوف مليشيا الدعم السريع.