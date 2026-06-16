سعر سهم فقيه الصحية (4017) يخترق مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 16-06-2026

مدد سعر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات (7200) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة الحالي 199.70 ريال، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، كما يستفيد السهم من استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 199.70 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 215.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد