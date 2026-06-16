سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 16-06-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليظل الزوج بهذا الأداء مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.