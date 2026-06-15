هيئة السوق السعودية توافق على طلب بنك الرياض لتسجيل وطرح أدوات دين طرحاً عاماً

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد) عن حصولها على تسهيل تمويلي مجمع بقيمة 12 مليار ريال سعودي، بموجب عقد مرابحة مؤسسية يمتد لمدة 15 عاماً، في أول عملية تمويل قرض مستقلة تنفذها الشركة بشكل مباشر.

وأوضحت الشركة أن التسهيل التمويلي تم ترتيبه بمشاركة 10 بنوك محلية وإقليمية، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في مركز الملك عبدالله المالي وآفاق نموه المستقبلية، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى بالمملكة.

وتولت شركة الراجحي المالية مهام مستشار هيكلة التمويل، فيما شاركت مجموعة من البنوك السعودية والإقليمية كمنظمين رئيسيين ومديري سجل للاكتتاب، شملت مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي – السعودية، إضافة إلى بنك البلاد، والمشرق، وبنك الكويت الوطني.

وأكدت الشركة أن التمويل الجديد سيسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية طويلة الأجل، فضلاً عن دعم المراحل المقبلة من تطوير أصول ومرافق المركز، وترسيخ مكانته كوجهة عالمية للأعمال وأسلوب الحياة في العاصمة الرياض.

وقال العضو المنتدب لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، جون باغانو، إن التسهيل التمويلي المشترك يمثل مؤشراً قوياً على ثقة المؤسسات المالية باستراتيجية كافد وسجل إنجازاته، مشيراً إلى أن التمويل سيساعد على تسريع خطط النمو والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة، إبراهيم الصغير، أن الصفقة تعكس ثقة القطاع المصرفي في سوق العقارات بمدينة الرياض وفي قدرة الشركة على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، مبيناً أن التمويل سيدعم أعمال التطوير الجارية ويعزز دور كافد في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي.

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، حسام البصراوي، إلى أن حجم الطلب على التمويل تجاوز قيمة التسهيل المطروح، ما يعكس جاذبية المشروع وقوة نموذج أعماله، مؤكداً أن كافد يعد من أبرز الأصول الوطنية الاستراتيجية الداعمة لأهداف رؤية السعودية 2030.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تأتي ضمن نهجها المنضبط في إدارة رأس المال، بالتوازي مع مواصلة تطوير الخدمات والمشروعات التي يقدمها المركز في مجالي الأعمال والتنمية الحضرية.