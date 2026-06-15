تكنولوجيا: شركة أيانيو تعلن رسميا عن قدوم جهاز الألعاب المحمول المنتظر Pocket Micro 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرت أكثر من سنتين منذ أن أطلقت أيانيو جهازها المحمول Pocket Micro المعتمد على نظام Android والذى يشبة تصميم جهاز Game Boy Micro الكلاسيكي وفي عام 2025 قدمت الشركة إصدارا أرخص سعرا يسمى Pocket Micro Classic وتمثل الاختلاف الرئيسي في عدم احتوائه على عصا تحكم والآن أكدت الشركة رسميا أن الخليفة الحقيقي والمنتظر تحت اسم Pocket Micro 2 قادم في الطريق

ولم يتضمن الإعلان الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي أي صور تشير إلى تصميم هذا الجهاز الأفقي المحمول ولكنه ألمح بوضوح إلى أن جهاز Pocket Micro 2 سيأتي مع معالج أقوى من شريحة Helio G99 المستخدمة بداخل جهازي Pocket Micro والمتاح بسعر 239.99 دولار وجهاز Pocket Micro Classic وإذا أردنا التخمين فربما يكون المعالج هو Snapdragon G2 Gen 2 المحاكي لمعالج جهاز Retroid Pocket G2 الذي تم إيقاف إنتاجه سابقا وخلال الشهر الماضي تسربت عبر الإنترنت معلومات عن جهاز أفقي آخر يدعى Ayaneo Bitwave يأتي مع هيكل من مادة polycarbonate وبدون وجود عصا تحكم وتشير التكهنات إلى أنه قد يكون نسخة منخفضة التكلفة من طراز Pocket Micro Classic ورغم أن شركة Ayaneo لم تكشف عنه رسميا بعد فمن المرجح أنه ليس جهاز Pocket Micro 2 لأن الطراز الأصلي تميز بهيكل من الألومنيوم وواجهة زجاجية وهي المواد الفاخرة المتوقع رؤيتها في الإصدار الجديد

ونحن نتوقع أن تعلن أيانيو قريبا عن جلسة مشاركة وبث مباشر للكشف الكامل عن تفاصيل Pocket Micro 2 بالإضافة إلى الجهاز المعروف حاليا باسم Ayaneo Bitwave وهناك فرصة لأن يكون هذا الأخير بمثابة إصدار اقتصادي من جهاز Pocket Micro 2 وقد ينطلق تحت مظلة العلامة التجارية الفرعية Konkr وبكل تأكيد سيوضح لنا الوقت القادم ما إذا كانت هذه التخمينات دقيقة أم لا

وبالضافة على ترقب جهاز Pocket Micro 2 فإن هناك جهازا آخر ينتظره المستخدمون وهو Konkr Pocket Block وهو عبارة عن جهاز محمول بتصميم عمودي تم الكشف عنه في شهر مايو الماضي ولكن شركة أيانيو لا تزال تلتزم الصمت التام بشأن مواصفاته التقنية وأسعاره ومواعيد توفره في الأسواق لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات مجتمع اللاعبين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين