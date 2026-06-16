تكنولوجيا: شركة MSI تكشف عن السعر المرتفع لجهاز الألعاب المحمول Claw 8 EX AI+ المتميز بمعالج Intel Arc G3 Extreme

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر جهاز الألعاب المحمول MSI Claw 8 EX AI+ المجهز بمعالج Intel Arc G3 Extreme الجديد كليا وذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجا من فئة RAM وبطارية ضخمة بقدرة 80 Wh وشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 inch ومعدل تحديث 120 Hz ودقة 1080p واحدا من أقوى الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب في الأسواق وقد أكدت شركة MSI الآن السعر الرسمي لهذا الجهاز المحمول وكان قد تم الكشف رسميا عن جهاز MSI Claw 8 EX AI+ في معرض Computex في أوائل شهر يونيو الحالي على الرغم من أن شركة MSI لم تؤكد أي تفاصيل حول الأسعار وقت الإطلاق وأخيرا أكد متجر MSI Store الرسمي السعر ولكنه بعيد كل البعد عن كونه اقتصاديا حيث تبلغ تكلفة جهاز MSI Claw 8 EX AI+ المزود بمعالج Intel Arc G3 Extreme وذاكرة عشوائية 32 جيجا من نوع LPDDR5x 8,533 ومساحة تخزين تبلغ 1 TB SSD حوالي 1799.99 دولار

وتعرض متاجر التجزئة الشهيرة نفس الطراز بسعر 1699 دولار مما يجعل هذا الموديل الجديد أغلى بكثير من جهاز MSI Claw 8 AI+ الأقدم المعروض بسعر 1119 دولار والذي يتميز بمعالج من نوع Intel Core Ultra 7 258V مع ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجا ومساحة تخزين 1 TB SSD ويرجع هذا الارتفاع الكبير في السعر المعلن بشكل أساسي إلى أزمة نقص وارتفاع أسعار ذاكرات DRAM العالمية ويجب على أولئك المستعدين لدفع ثمن لابتوب جيمنج من الفئة المتوسطة للحصول على جهاز ألعاب محمول أن يتوقعوا الحصول على مواصفات رائدة وقوية للغاية وبفضل تزويد الجهاز بمعالج رسوميات متطور مثل Intel Arc B390 يصنف هذا الكمبيوتر الكفي كواحد من أقوى الأجهزة المحمولة في الأسواق وتقدم الشاشة التي تأتي بمقاس 8 inch دقة عرض تصل إلى 1920 x 1200 pixels ومعدل تحديث يبلغ 120 Hz ومستوى سطوع ممتاز يبلغ 500 nits كما يمكنها تغطية النطاق اللوني sRGB color space بالكامل وتستخدم أزرار التوجيه والعصي التناظرية مستشعرات متطورة من نوع Hall effect لمنع مشكلة الانجراف وتوفير دقة فائقة أثناء اللعب

وقد زودت شركة MSI هذا الجهاز ببطارية ضخمة بشكل استثنائي تأتي بقدرة 80 Wh ويمكن شحنها عبر منفذ من نوع USB-C بقوة تصل إلى 65 W ويمكن تحويل هذا الجهاز المحمول الذي يعمل بنظام Windows بسهولة إلى كمبيوتر مكتبي متكامل PC عبر منفذين من نوع Thunderbolt 4 عند توصيله بقاعدة إرساء خارجية وتكتمل هذه المواصفات بدعم تقنيات الاتصال اللاسلكي الحديثة Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6.0 بالإضافة إلى وجود منفذ مخصص لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD Express ومقبس لسماعات الرأس بمقاس 3.5 mm ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة بقوة 2 x 2 watt ويأتي هذا الجهاز المخصص للألعاب بوزن إجمالي يبلغ 784 gram لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات مجتمع اللاعبين بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين