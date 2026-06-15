تكنولوجيا: إطلاق ساعة Vivo Watch GT 2 في الأسواق بعمر بطارية يصل إلى 25 يوما وشاشة AMOLED بسطوع خارق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت الساعة الذكية Vivo Watch GT 2 متوفرة أخيرا في الأسواق الأوروبية وتأتي الساعة بتصميم مشابه لساعة Apple Watch الشهيرة ولكن شركة فيفو تفتخر بتقديم عمر بطارية طويل للغاية يصل إلى 25 يوما مع مواصفات مبهرة تشمل شاشة AMOLED فائقة السطوع بقوة 2400 nits وكان قد تم الكشف عن ساعة Vivo Watch GT 2 لأول مرة في الصين في شهر أكتوبر من عام 2025 الماضي ووفقا لما أعلنته شركة Vivo Austria فإن الساعة الذكية متاحة الآن في أوروبا وتستقبل كل من فيفو ومنصة Amazon Germany حاليا طلبات الحجز المسبق فقط وحسب ما ذكرته امازون فإن عمليات الشحن لن تبدأ حتى نهاية شهر يوليو المقبل وتبلغ تكلفة الساعة الذكية 149 يورو وهو ما يزيد عن ضعف سعرها في الأسواق الصينية

ومقابل هذا السعر يحصل المشترون على ساعة ذكية تحاكي أسلوب وتصميم Apple Watch وتتميز بهيكل من مادة الألومنيوم ومقاومة للماء حتى معيار 5 ATM ولعل الميزة الأكبر والتفوق الواضح على ساعة Apple Watch يكمن في عمر البطارية حيث يمكن أن تصل مدة التشغيل إلى 25 يوما في وضع توفير الطاقة بينما تعلن فيفو عن صمود البطارية لمدة 17 يوما في نمط الاستخدام العادي وحتى عند تفعيل ميزة Always on Display فإن الساعة تستطيع العمل لمدة 14 يوما وتأتي الساعة الذكية مع شاشة بمقاس 2.04 inch تعتمد على لوحة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 60 Hz وسطوع ذروة مذهل يصل إلى 2400 nits وتعتبر الحواف نحيفة نسبيا بسمك 1.8 mm وتتضمن فيفو مجموعة من واجهات الساعة الديناميكية والتفاعلية التي يمكنها عرض بيانات اللياقة البدنية واختصارات التطبيقات وغيرها من الأمور وتحتوي الساعة على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 وكلاهما مصمم لجمع البيانات على مدار الساعة وبالتكامل مع مستشعرات الحركة تدعم الساعة أنظمة تتبع مستويات التوتر والنوم والدورة الشهرية بالإضافة إلى دعم أكثر من 100 نمط رياضي مختلف

وتتوافق ساعة Vivo Watch GT 2 مع الهواتف التي تعمل بنظام Android وهواتف ايفون كما يمكنها التحكم عن بعد في كاميرا وتأدية الموسيقى على جهاز ايفون وعرض الإشعارات الواردة وتضم الساعة شريحة NFC بالرغم من أنه لا يمكن استخدامها حاليا لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسي بل تقتصر فائدتها على بوابات وأجهزة الوصول المدعومة بتقنية NFC مثل بعض الأقفال الذكية للمنازل لتوفير كفاءة تامة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين