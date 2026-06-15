شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الألومنيوم إلى أدنى مستوى في شهرين بعد اتفاق أمريكي-إيراني بشأن مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقتربت عملة البيتكوين من مستوى 66 ألف دولار بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يراقب المتداولون مستوى الدعم عند 65 ألف دولار وقرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

اتفاق يعزز شهية المخاطرة

وقال ترامب إن الاتفاق بين واشنطن وطهران تم الانتهاء منه، وإنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور. وبعد الإعلان، ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين.

وفي تصريح منفصل، أضاف ترامب أنه بعد توقيع الاتفاق ستتدفق إمدادات النفط مجددًا في الاتجاهين، بما يعود بالفائدة على المنطقة والأسواق العالمية.

وكان ترامب قد كرر خلال الشهرين الماضيين أن الاتفاق لإنهاء الصراع بات قريبًا، فيما كانت سوق العملات المشفرة تتفاعل مع تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية منذ فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل أولى الضربات.

ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد توقيع إيران عليه يوم الجمعة، بينما تقوم باكستان بدور الوسيط، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الاتفاق عبر التلفزيون الرسمي، فيما أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الأعمال العدائية على جميع الجبهات ستتوقف بشكل فوري ودائم مساء اليوم، وأن الحصار الأمريكي سيرفع بالكامل ودون تأخير.

بيتكوين تحافظ على مستوى 65 ألف دولار مع ترقب التحرك نحو 70 ألفًا

في ظل الأنباء المتعلقة بإمكانية التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، أظهرت بيتكوين قوة متجددة فوق مستوى 65 ألف دولار.

ووفقًا للمحلل “كريبتو كاندي”، الذي نشر رسمًا بيانيًا عبر منصة “إكس”، استعادت بيتكوين مستوى 65 ألف دولار وتحافظ عليه حاليًا. وإذا استمر الزخم الصعودي، فقد تتجه العملة نحو مستوى 70 ألف دولار وما بعده.

لكن هذا السيناريو يبقى مشروطًا ببقاء بيتكوين فوق منطقة الدعم عند 65 ألف دولار.

قرار الفيدرالي قد يضيف تقلبات جديدة

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء 17 يونيو، في أول اجتماع بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، وهو ما قد يؤثر بقوة على سوق العملات المشفرة.

ويبدو أن رئيس البنك المركزي الجديد أكثر انفتاحًا على خفض أسعار الفائدة، لكن استمرار التضخم فوق مستوى 4% يعزز مبررات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو حتى رفع الفائدة.

وتُظهر أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع بنسبة 96.6% تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.

واقتربت بيتكوين من مستوى 66 ألف دولار بعد الأنباء المتعلقة بانتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتراجع المخاوف المرتبطة بأسعار النفط. ومن المتوقع توقيع الاتفاق النهائي يوم الجمعة، بينما تنتظر الأسواق أولًا إشارة مهمة من قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

نظرة على السوق

تُبرز التحركات الأخيرة لبيتكوين نمطًا متكررًا في سلوك العملة الرقمية. فخلال فترة الصراع، تصرفت بيتكوين بشكل أقرب إلى الأصول عالية المخاطر بدلًا من كونها “ذهبًا رقميًا”، حيث كانت تتفاعل بسرعة مع العناوين الجيوسياسية وتصريحات البيت الأبيض.

ويُظهر هذا التفاعل مدى اعتماد اتجاه السوق على التوقعات قصيرة الأجل، إذ لا يقتصر تسعير المتداولين على الأحداث الحالية فقط، بل يمتد إلى محاولة استباق تأثير العناوين القادمة على شهية المخاطرة وأسواق النفط وتوقعات البنوك المركزية.

ورغم ذلك، لا تزال هناك مخاطر مهمة قائمة. فالبرنامج النووي الإيراني لم يُحسم بعد، كما أن فترة وقف إطلاق النار المعلنة قد تكون مجرد هدنة مؤقتة وليست أساسًا لاتفاق دائم.

وفي حال تعثرت المفاوضات النووية، فقد تعود علاوة المخاطر الجيوسياسية التي بدأت تتلاشى حاليًا بسرعة إلى الأسواق.

أما بالنسبة لبيتكوين، فسيكون الاختبار التالي واضحًا: الحفاظ على التداول فوق مستوى 65 ألف دولار سيُبقي الزخم الصعودي قائمًا ويفتح الباب أمام استهداف مستوى 70 ألف دولار. أما فقدان هذا المستوى، فقد يحول الارتفاع الأخير إلى مجرد قفزة مؤقتة مدفوعة بالأخبار بدلًا من بداية اختراق صعودي أقوى.