اليابان | أوميبوشي... وصفات تكشف نكهته المنعشة والفريدة في المطبخ الياباني

يشتهر أوميبوشي بظهوره كنقطة حمراء تتوسط بياض الأرز، لكنه في الواقع يُعد مكوّنًا متعدد الاستخدامات في المطبخ الياباني، حيث تضفي حموضته المنعشة وملوحته القوية نكهة مميزة على مجموعة واسعة من الأطباق. وفيما يلي بعض الوصفات التي تبرز قدرته على إضفاء لمسة فريدة إلى المائدة اليابانية.

كرات الأرز أونيغيري ووجبات البينتو

كثيرًا ما يُقدَّم أوميبوشي مع الأرز الأبيض، ويُستخدم على نحو شائع كحشوة تقليدية لكرات الأرز أونيغيري. كما يمكن أيضًا تقطيع أوميبوشي إلى قطع دقيقة وخلطه مع الأرز المطهو حديثًا لإضفاء نكهة مميزة.



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كما تضاف حبات أوميبوشي عادًة إلى علب البينتو، إذ أدرك اليابانيون منذ القدم أن حموضته تساعد على إبطاء فساد الأرز والحفاظ عليه لفترة أطول. ومن الطريف أن علبة البينتو التي تحتوي على حبة أوميبوشي واحدة تتوسط طبقة من الأرز تُعرف باسم هينومارو بينتو، وذلك لتشابهها مع علم اليابان، المعروف باسم هينومارو، الذي تتوسطه دائرة حمراء ترمز إلى الشمس المشرقة.



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أومى تشازوكى/أوميجايو

أوتشازوكى وجبة خفيفة تُحضَّر بسكب الشاي الأخضر فوق الأرز والمخللات، وفي هذه الحالة يكون أوميبوشي هو العنصر الرئيسي. ويُعتقد أن تناول الأرز مع تفتيت أوميبوشي أثناء الأكل يساعد على التعافي من آثار الإفراط في شرب الكحول، كما يحسن الشهية عند الشعور بالإرهاق بسبب نزلة برد. ولهذا السبب، كثيرًا ما يُقدَّم أوميبوشي كأحد النكهات في عبوات أوتشازوكى الجاهزة. كما أن إضافته إلى عصيدة الأرز اليابانية أوكايو تمنحها نكهة شهية وتجعله خيارًا شائعًا في الوجبات الخفيفة والمهدئة للمعدة.



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أوميبوشي مع النودلز

يمكن إضافة أوميبوشي إلى سومن، وهي نودلز قمح رفيعة تحظى بشعبية خاصة في فصل الصيف، أو إلى أودون ذات القوام السميك والمطاطي، بل وحتى إلى المكرونة، للحصول على طبق نودلز بطابع ياباني يتميز بنكهة خفيفة ومنعشة.



سومين مع أوميبوشي (© بيكستا)

أوميبوشي مع كاتسوؤبوشي وهيجيكي وشيراسو

بفضل نكهته القوية والطاغية، يُستخدم أوميبوشي غالبًا لإبراز مذاق المكونات الأخرى وإضفاء لمسة مميزة عليها. كما يُعد من النكهات الشائعة في فوريكاكى، وهو خليط من المنكهات الجافة التي تُرش فوق الأرز.



من اليسار: أوميبوشي مع رقائق بونيتو ​​كاتسوبوشي(© بيكستا) مع هيجيكي، وهو نوع من الأعشاب البحرية السوداء الليفية (© بيكستا) ومخلوط مع سمك شيراسو الأبيض لصنع أونيغيري (© PhotoAC)

باينيكو-أئه

باينيكو، أو نيري أومى، هو معجون يُحضَّر من لب أوميبوشي بعد نزع النواة، ويُستخدم عادةً أوميبوشي طري لإعداده. وعند مزج هذا المعجون المنكّه مع مكونات مختلفة، يمكن الحصول على أطباق جانبية متنوعة وغنية بالنكهة.



ياما إيمو جبل ياما مع أوميبوشي مفروم (© PhotoAC)

أومي ياكّو

يُعد أوميبوشي مكوّنًا مثاليًا لمرافقة الأطعمة ذات النكهة الخفيفة مثل توفو. ومن الطرق الشهية لتقديمه وضع مقدار من باينيكو المفروم فوق التوفو، مع إضافات أخرى مثل أوراق شيسو، للحصول على لمسة مبتكرة على هذا الطبق الياباني الكلاسيكي.



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أوميكيوو

يُعد الخيار (كيوري، وهو الاسم الذي يشكّل الجزء الثاني من اسم هذا الطبق) من المكونات التي كثيرًا ما تُقرن بأوميبوشي في المطبخ الياباني. ويظهر هذا المزيج في كثير من الأحيان في لفائف ماكيزوشي، كما يُقدَّم أيضًا في سلطة بسيطة تتكوّن من قطع خيار كبيرة نسبيًا مع أوميبوشي مفروم.



أوميكيو ماكيزوشي (© بيكستا) وباينيكو مع الخيار (©PhotoAC)

أوميبوشي مقلي وقطع دجاج طرية

تُعد شرائح الدجاج المقلية الملفوفة حول ورقة من شيسو والمُدهونة بطبقة من معجون باينيكو وجبة خفيفة شهية تتماشى بشكل رائع مع المشروبات الكحولية. كما يُعدّ هذا الطبق من الأطباق الشائعة في وجبات البينتو.



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سردين مطهو مع أوميبوشي

وصفة سمك كلاسيكية توارثتها الأجيال عبر السنين. يساعد طهي أوميبوشي مع السمك على نار هادئة على التخلص من رائحة زفارة البحر، كما تعمل حموضته على تليين عظام السمك وتقليل دهنية السردين، ليمنح الطبق مزيج مثالي من فوائد أوميبوشي.



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كاريكاري أومى

تتنوع الوجبات الخفيفة بنكهة أوميبوشي بشكل يكاد لا يُحصى، بدءًا من الحلوى والجيلاتين، وصولًا إلى مقرمشات الأرز سينبى ورقائق البطاطس. كما يحظى كاريكاري أومى، المعروف بقوامه المقرمش، بشعبية واسعة، ويمكن العثور عليه في أقسام الوجبات الخفيفة في المتاجر الصغيرة والسوبرماركت، إلى جانب منتجات تُقدَّم عادةً مع المشروبات. ويُعد أيضًا وسيلة فعالة لطرد النعاس واستعادة النشاط.



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شوُتشو مع أوميبوشي

يمكن إضافة أوميبوشي إلى شوُتشو، وهو مشروب كحولي ياباني مقطّر، سواء قُدِّم ممزوجًا بالماء الساخن أو بمياه الصودا. وعند تفتيت أوميبوشي داخل الكأس، يضفي على المشروب نكهة معتدلة بتوازن مثالي بين الملوحة والحموضة، مما يخفف من حدة الكحول ويمنحه مذاقًا أكثر سلاسة. ولهذا السبب، يُعد شوُتشو مع أوميبوشي مشروبًا شائعًا في حانات إيزاكايا اليابانية.



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(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: سردين مطهو مع أوميبوشي © بيكستا)