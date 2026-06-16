اليابان | تكاليف السكن ترتفع.. والشباب الياباني يشعر بالضغط المالي

لايف ستايل 16/06/2026

أظهر استطلاع للرأي شمل مستأجرين في اليابان تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا أن 42.1% منهم واجهوا زيادات في الإيجار خلال عام 2025، فيما أفاد أكثر من نصف المتأثرين بهذه الزيادات بأنها بلغت 5000 ين أو أكثر، في مؤشر على تصاعد الضغوط المعيشية على الشباب.

ارتفاع الإيجارات بمقدار 5000 ين أو أكثر أمر شائع

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة ”كريكاري“ اليابانية، المتخصصة في خدمات دفع الإيجار عبر الائتمان، أن 42.1% من الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر الذين جددوا عقود إيجارهم السكني في عام 2025 سيواجهون

كانت الزيادة الأكثر شيوعًا في الإيجار، والتي شكلت 42.5% من إجمالي الحالات، تتراوح بين 5000 و9999 ينًا يابانيًا. وبشكل عام، شهد 52.8% من المستأجرين الذين واجهوا زيادات في الإيجار زيادة قدرها 5000 ين ياباني أو أكثر. في السنوات الأخيرة، أدى ارتفاع تكاليف البناء والترميم، إلى جانب ارتفاع ضرائب الأصول الثابتة، إلى زيادة أعباء إدارة العقارات المؤجرة، مما جعل من الصعب تجنب تعديلات الإيجار. ووفقًا لكريكاري، لم تعد زيادات الإيجار مقتصرة على العقارات الفاخرة أو المناطق الحضرية الرئيسية، بل أصبحت شائعة في سوق الإسكان الإيجاري بشكل عام.

وأعرب ما يقرب من نصف أولئك الذين زادت إيجاراتهم عن قلقهم من أن مواردهم المالية ستتعرض لضغوط نتيجة لذلك، في حين قال 39.3% إنهم سيفكرون في الانتقال إلى عقار أرخص إذا زاد الإيجار مرة أخرى في المستقبل.

دفع ما يقارب ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع الإيجار إما عن طريق السحب التلقائي من الحساب البنكي (44.4%) أو التحويل البنكي (30.4%). ومع ذلك، عند سؤالهم عن طريقة الدفع المفضلة لديهم، كان الخيار الأكثر شيوعًا هو الدفع عبر بطاقة الائتمان (74.7%)، يليه الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (34.3%). أما عن سبب تفضيل الدفع ببطاقة الائتمان، فكان السبب الأبرز هو كسب النقاط أو أميال الطيران، كما ذكر 81.2% من المشاركين.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © PhotoAC)