اليابان | معبد نامينوي وجرف مملكة ريوكيو المقدس: ممر واعد إلى أرض الآلهة

رحلات الحج في اليابان بالأبيض والأسود

سياحة وسفر

ثقافة 16/06/2026

يقع معبد نامينوي، وهو المعبد الحامي لجزيرة أوكيناوا، على جرف عالٍ يُطل على البحر. وقد كان هذا الجرف منذ القدم مكانًا مقدسًا لعبادة آلهة عالم نيراي كاناي الأسطوري الذي يقع وراء البحر.

تواصل مباشر مع مصدر الحياة

على طول الساحل الغربي لجزيرة أوكيناوا، شمال مطار ناها مباشرةً، يمتد جرف شاهق من الشاطئ إلى البحر. يعلوه معبد نامينوي، الذي يُطلق عليه السكان المحليون اسم نانمين-سان. وقد كان هذا المعبد أعلى مرتبة بين معابد مملكة ريوكيو (1429-1879)، على الرغم من أن تاريخ تأسيسه الدقيق لا يزال مجهولاً.

وقد كان الجرف مكانًا للصلاة قبل بناء المعبد بزمن طويل. وعند السير على طول الشاطئ باتجاه قاعدته، يمكن للمرء أن يرى كيف نحتت الأمواج العاتية على مر القرون تجاويف عميقة في الصخور.

وللوهلة الأولى، تبدو الصخرة المكشوفة جرداءً وعارية، لكن نظرة فاحصة تكشف ما يبدو أن هناك مذبح يعلوها. حيث يسود المكان جوٌّ مهيب، يكاد يكون منيعاً. فمنذ القدم، اعتقد سكان ريوكيو أن الخير والسعادة والحياة نفسها تأتي من نيراي كاناي، عالم الآلهة البعيد وراء البحر.

وتقع إحدى زوايا هذا الجرف في موقع مقدس يُدعى ريوغو، وهو مكان يُعتقد أنه يمنح تواصل مباشر مع نيراي كاناي. وحتى اليوم، تقوم النساء بجولات طقسية حول المواقع المقدسة، يدعن فيها من أجل الخير والرخاء للمجتمع، والسلامة والأمان للعائلات، والصحة الجيدة، كما تؤدين الصلوات أيضاً في موقع ريوغو.

وخلال عهد مملكة ريوكيو، ازدهرت التجارة مع اليابان والصين وكوريا والجزر الجنوبية، وشهد ميناء ناها ازدهارًا كبيرًا. وأصبح معبد نامينوي مركزًا للعبادة، حيث كانت السفن الداخلة إلى الميناء أو الخارجة منه تتجه نحو الصخرة العظيمة للدعاء من أجل رحلة آمنة. ويُقال إن المقيمين الأجانب في ريوكيو كانوا يضعون مباخر على قمة الجرف ويصلّون باتجاه أوطانهم البعيدة.

واليوم، يمتد جسر نامينوي فوق البحر أمام الجرف. ومن على السور، يستطيع المارة رؤية الصخرة الضخمة البارزة في الماء والمعبد الشامخ فوقها كقلعة. وخلال حقبة مملكة ريوكيو، كانت الصخرة تُسمى هاناغوسوكو، أي ”قلعة الزهور“. وبمواجهتها للبحر، كانت تُشعّ هيبةً تليق ببقعة مقدسة تُقام فيها الصلوات لعالم الآلهة البعيد نيراي كاناي.

كان الجرف المواجه للبحر موقعًا مقدسًا منذ العصور القديمة. (© أوساكا هيروشي)

معبد نامينوي العنوان: 1-25-11 حي واكاسا، مدنية ناها، محافظة أوكيناوا

الآلهة المقدسة: إيزانامي نو ميكوتو، هاياتاما أوونو ميكوتو، كوتوساكا أوونو ميكوتو يُكرّس معبد نامينوي لآلهة كومانو في بر اليابان الرئيسي، والتي ظهرت خلال مملكة ريوكيو. حيث يصلي الزوار هنا من أجل السلامة البحرية، ووفرة المحاصيل، ورخاء الأجيال القادمة. وتُجسّد مباني المعبد القرمزية الزاهية وأسود شيسا الحارسة روح أوكيناوا، وموقعه المطل على الشاطئ الوحيد في المدينة يجعله وجهةً سياحيةً شهيرة. وقد كان الجرف الجيري الذي تقوم عليه القاعة الرئيسية موقعًا مقدسًا لعبادة نيراي كاناي منذ ما قبل بناء المعبد. وقد تم استخراج رفات بشرية تعود إلى القرنين الرابع عشر والسادس عشر من كهوف في الجرف، مما يشير إلى أنه كان يُستخدم في السابق كموقع للدفن. فهو مكان تتقاطع فيه المعتقدات الشعبية لممكلة ريوكيو مع المعتقدات الشنتوية للبر الرئيسي.

الموقع المقدس المعروف باسم ريوغو، والذي يُعتقد أنه يربط مباشرة مع نيراي كاناي. (© أوساكا هيروشي)

كان معبد نامينوي يحظى بمكانة مرموقة لدى مملكة ريوكيو، حيث كان الملك نفسه يزوره في كل رأس سنة. (© أوساكا هيروشي)

منظر لمعبد نامينوي من أعلى جسر نامينوي. (© أوساكا هيروشي)

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. المادة النصية والتحرير من إعداد كيتازاكي جيرو. صورة الموضوع: الجرف الذي يقع عليه معبد نامينوي. © أوساكا هيروشي)