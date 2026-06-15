وزير الصحة الاتحادي يقف على تأهيل مستشفى سوبا التعليمي

قام وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم بزيارة إلى مستشفى سوبا التعليمي الجامعي برفقة مدير عام الجامعة ب عرديب و ادارة مستشفي سوبا و عدد من اساتذة الجامعة، حيث وقف على سير عمليات التأهيل الجارية لإعادة تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى.

وفي تصريحات صحفية عقب الزيارة، أكد الوزير أن إعادة تأهيل المستشفى تأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة الحياة إلى المؤسسات الصحية التي تأثرت بالحرب، مشيراً إلى أن مستشفى سوبا يُعد من أهم المستشفيات المرجعية في السودان، ويخدم آلاف المرضى من مختلف الولايات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الفني واللوجستي لضمان عودة المستشفى بكامل طاقته، شاكرا الجهود الحالية التي تقوم بها ادارة مستشفي سوبا في اعادة التاهيل والتي ستسهم في تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى.