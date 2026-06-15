كامل إدريس يؤكد حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والاستقرار بكافة أنحاء السودان

اكد السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس جدية وحرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والاستقرار بكافة أنحاء السودان وفقاً لرؤية الحكومة والشعب السوداني.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالخرطوم بعثة سفراء الإتحاد الأوربي الزائرة للسودان، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين بالدولة.

​وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة أن تكون الحكومة السودانية لاعباً أساسياً في كل المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالوضع السوداني، مؤكداً عدم قبول الحكومة لأي مخرجات أو نتائج لأي جهود إقليمية أو دولية تُبذل في معزل عن الحكومة السودانية.

​وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الأستاذ خالد الإعيسر في تصريح صحفي أن السيد رئيس الوزراء أكد خلال الإجتماع على مبادئ السيادة الوطنية، وحرص الحكومة على الأمن الوطني، ووقوفها الثابت إلى جانب مطالب الشعب السوداني باعتباره صاحب المصلحة الأول في كافة المجهودات التي تُبذل في هذا السياق، فضلاً عن انفتاح السودان على التعاون الدولي والإقليمي مع كل من يرغب في تقديم دعم حقيقي يستصحب موقف الحكومة الرسمي.

​وأضاف الإعيسر أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع بالسودان، فضلاً عن مبادرة سلام السودان التي قدمها معاليه للأمم المتحدة، والتي حظيت بترحيب العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مبيناً أن الإجتماع ناقش آليات ترجمة هذه الأفكار إلى خطوات عملية على أرض الواقع بما يلبي تطلعات الأمة السودانية ويخدم مشروع السلام.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن الإجتماع أمن على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والوفاء بمتطلبات الحالة الإنسانية في السودان، مع التزام الحكومة التام بخدمة مواطنيها وتخفيف معاناتهم.

​من جانبهم قدّم سفراء الإتحاد الأوربي خلال اللقاء عدداً من المداخلات والإفادات حول تطوير آفاق التعاون المشترك بين الحكومة السودانية والإتحاد الاوربي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.​

سونا