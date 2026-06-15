اللجنة المنظمة للمسابقات ترفض شكوى المريخ في الهلال موضوعاً وتعتمد نتيجة القمة

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس الاتحاد السوداني رئيس اللجنة محمد سليمان حلفا وبمشاركة جميع أعضائها .
حيث ناقشت الشكوى المقدمة من نادي المريخ ضد نادي الهلال بشأن بعدم قانونية مشاركة بعض لاعبي الهلال لمخالفتهم لائحة المنافسات بإشراك عدد أكثر من المسموح به من اللاعبين الأجانب في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة النخبة من الدوري الممتاز يوم الأربعاء 10 يونيو.
واستعرضت اللجنة كافة المستندات والتقارير ذات الصلة بالشكوى، والمستندات المقدمة، إلى جانب اللوائح المنظمة للمنافسة والضوابط القانونية المعمول بها.
وبعد التداول والنقاش المستفيض، قررت اللجنة قبول الشكوى من الناحية الشكلية لاستيفائها الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، فيما قررت رفضها من الناحية الموضوعية لعدم ثبوت ما يستوجب اتخاذ أي إجراءات تؤثر على نتيجة المباراة فمشاركة لاعبي الهلال صحيحة.
وأكدت اللجنة اعتماد نتيجة اللقاء كما وردت في تقرير حكم المباراة .
سونا
هبة علي
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