انطلاق موسم المانجو بمحافظة أملج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، إطلاق موسم المانجو للعام الحالي بمحافظة أملج، مع بدء حصاد المحصول في مزارع المحافظة، حيث يشكل المانجو أحد المحاصيل الزراعية البارزة التي تشتهر بها المحافظة.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب أن محافظة أملج تعد من أبرز المحافظات المنتجة للمانجو في المنطقة، حيث تضم أكثر من 90 ألف شجرة مانجو بإنتاج سنوي يقدر بنحو 4500 طن من مختلف الأصناف، مما أسهم في تعزيز مكانة المحصول كإحدى المنتجات الزراعية المميزة في المنطقة.

وأفاد بأن موسم المانجو يشهد هذا العام إنتاجا وفيرا وجودة عالية، بما يعكس تطور القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج، ويعزز إسهام المحصول في دعم المزارعين وتنمية النشاط الزراعي، مؤكدا حرص الوزارة على دعم المزارعين من خلال البرامج الإرشادية والخدمات الفنية، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.