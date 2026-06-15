المنتخب السعودي للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للفيزياء في النسخة العاشرة من أولمبياد الفيزياء الأوروبي (EuPhO 2026)، الذي تستضيفه السويد في مدينة غوتنبرغ، خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الحالي، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة يمثلون 40 دولة.

ويمثل المملكة في هذه النسخة منتخب مكون من 5 طلاب من المرحلة الثانوية، جرى تدريبهم وتأهيلهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

ويضم المنتخب الطلاب: رضا سالم الخميس من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، وحسين حبيب الصالح، وناصر هشام الشائع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ومحمد عبدالرحمن العرفج، ومحمد محمود الرمل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية. ويخضع الطلبة لبرنامج تأهيلي متكامل على مدار العام، يتضمن مراحل متعددة من التدريب العلمي النظري والعملي، إضافة إلى معسكرات داخلية وخارجية، تهدف إلى تنمية مهاراتهم في التخصصات العلمية المتقدمة، ورفع جاهزيتهم للمنافسات الدولية، بما يسهم في تمثيل المملكة بصورة مشرفة.

وتعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة في هذه المسابقة، وتمتلك المملكة في رصيدها 24 جائزة، تشمل ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و12 ميدالية برونزية، و8 شهادات تقدير.