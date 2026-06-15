حديقة الملك سلمان تعلن اكتمال أعمال مبنى التشغيل والصيانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حديقة الملك سلمان اكتمال أعمال مبنى التشغيل والصيانة، أحد المرافق التشغيلية الرئيسة في المشروع، الذي صمم ليكون القلب التشغيلي للحديقة ومركز إدارة منظوماتها المختلفة، بما يسهم في ضمان استمرارية التشغيل ورفع كفاءة الخدمات وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية.

ويأتي المبنى ضمن منظومة البنية التحتية المتقدمة للحديقة التي تعد إحدى أكبر الحدائق الحضرية في العالم، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 17.2 كلم2، وتضم مرافق ثقافية وترفيهية ورياضية وتجارية وسكنية متكامل، ويشغل مبنى التشغيل والصيانة مساحة تتجاوز 35 ألف م2، ويتميز بتصميم هجين يجمع الحلول التشغيلية المتقدمة والهندسة ومفاهيم الاستدامة البيئية.

ويضم مركز بيانات متطورا يعد العقل الرقمي للحديقة، إلى جانب 4 غرف تحكم متخصصة لإدارة الأمن والفعاليات والتنقل والأنظمة البيئية، بما يضمن إدارة العمليات التشغيلية بكفاءة عالية واستمرارية الأعمال بنسبة 100%، ويحتوي على مكاتب تستوعب أكثر من 350 موظفا من فرق التشغيل والصيانة، وورش عمل بمساحة تتجاوز 1700 م2، ومستودع ومركز لوجستي تزيد مساحته على 2200 م2.

ويعكس المبنى توجه الحديقة نحو تطوير مرافق تشغيلية ذكية ومستدامة، من خلال دمج الأنظمة التقنية المتقدمة مع عناصر التصميم البيئي، ومنها الأسطح الخضراء والمساحات المفتوحة التي تنسجم مع المشهد الطبيعي للحديقة، وتعزز تجربة الزوار، ويسهم المبنى في دعم الجاهزية التشغيلية المستقبلية للمشروع عبر مساحات مرنة قابلة للتكيف تبلغ نحو 4 آلاف م2، بما يواكب متطلبات النمو والتوسع، ويعزز كفاءة إدارة أحد أبرز المشاريع الحضرية الكبرى في مدينة الرياض.