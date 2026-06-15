شكرا لقرائتكم خبر زراعة البابايا في جازان.. محصول استوائي واعد يعزز التنوع الزراعي ويدعم الاقتصاد المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة جازان بتنوع طبيعي ومناخي استثنائي، أسهم في تكوين بيئة زراعية خصبة تحتضن العديد من المحاصيل؛ حيث تتكامل سهول تهامة مع المرتفعات الجبلية والسواحل ضمن منظومة بيئية متوازنة، عززت مكانة المنطقة بصفتها إحدى أهم المناطق الزراعية في المملكة، وانعكست إيجابا على استدامة الإنتاج ورفع قدرته التنافسية.

وتبرز زراعة البابايا (العنبرود) في جازان بوصفها أحد النماذج الناجحة للمحاصيل الاستوائية، التي أثبتت قدرتها على التكيف مع البيئة المحلية، مستفيدة من المناخ الملائم والتربة الخصبة، مما أسهم في انتشارها ونموها؛ لتشكل خيارا واعدا ضمن منظومة الفواكه في المنطقة. وتنتمي البابايا إلى الفصيلة الكاريكية، وتعرف علميا باسم (Carica papaya)، وهي نبات عشبي سريع النمو، يتميز بساق قائمة غير متفرعة، وأوراق كبيرة مفصصة، فيما تأتي ثمارها بشكل بيضاوي أو مستطيل، وتتحول عند النضج إلى اللونين الأصفر أو البرتقالي، وتحتوي على بذور سوداء صغيرة، وتعد من الثمار الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات.

وأكد عدد من المزارعين أن زراعة البابايا في جازان أثبتت جدواها الاقتصادية، في ظل تزايد الطلب على ثمارها، مشيرين إلى أن سهولة زراعتها وسرعة نموها من أبرز عوامل التوسع فيها، إلى جانب ملاءمتها للظروف المناخية في المنطقة، مع أهمية الاستفادة من الإرشادات الفنية والتقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.