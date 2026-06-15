شكرا لقرائتكم خبر بواكير «الرطب» بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل الأسواق المركزية ومحال بيع الخضار والفواكه باكورة محصول «الرطب»، أحد أبرز منتجات السلة الغذائية في واحة الأحساء، الذي يتميز بوفرة وجودة كمياته، وتبدأ معها عمليات تسويقه وتصديره على مستوى المنطقة الشرقية وبقية مدن المملكة.

ويستبشر المزارعون مع بدايات موسم الصيف، بجني ثمار هذه الفاكهة الذي يتم قطافها من مختلف بساتين الواحة، وتقديمها إلى الأسواق، وتكون في طلائعه أنواع «الطيار» و«الغر» و«المجناز»، حيث تسهم درجات الحرارة في نضوج هذا المحصول مبكرا، فيما تتفاوت أسعار بواكير الرطب بحسب جودته وحجمه ولونه وطيب مذاقه.

وتحتضن واحة الأحساء أكثر من مليوني نخلة، وتنتج سنويا ما يتجاوز 120 ألف طن من التمور، وتتميز بإنتاج أكثر من 20 صنفا من أشهر الأنواع. ويعمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء بالتعاون مع أمانة الأحساء والجهات ذات العلاقة على عدد من المسارات لإنجاح الموسم، من أبرزها: إيجاد منصات تسويقية مثل مهرجانات التمور في الأحساء، ومواقع أسواق المزارعين للمحاصيل الموسمية طوال السنة؛ بهدف توفير أماكن مهيأة للمزارعين والتجار والمستهلكين تحفظ جودة المحاصيل وتوفرها بشكل مستمر، وكذلك الإشراف على عمليات الدلالة والبيع بالمزاد العلني في ساحات البيع المعتمدة.

وتقوم الوزارة بدعم التحول الرقمي من خلال تشجيع منصات البيع الالكتروني، وتسهيل تسويق ووصول محاصيل الرطب بأنواعها كافة إلى المدن الأخرى، إضافة إلى برنامج شراء التمور من قبل المركز الوطني للنخيل والتمور لدعم صغار المزارعين، والذي يقدم لهم عدة مبادرات وخدمات تمكنهم من تحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع جودة إنتاج مزارعهم، وزيادة صادراتها وتسويقها.

وبهدف ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، تكثف الجولات الرقابية وسحب العينات العشوائية من الرطب بانتظام لفحصها في المختبرات والتأكد من سلامتها قبل بيعها، مع إلزام الباعة باستخدام عبوات كرتونية صحية وصديقة للبيئة (مطابقة للمواصفات)، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على الحصول على شهادات الممارسات الزراعية السليمة (Saudi GAP)، والتي تضمن تطبيق أعلى المعايير المطلوبة.

وتشمل أعمال وزارة البيئة والمياه والزراعة الزراعة، «الإرشاد الزراعي» للمزارعين، وتحديد الأوقات الآمنة لجني الثمار لضمان وصول منتج صحي للأسواق.