الماجد للعود السعودية توقع عرضًا غير ملزم للاستحواذ على حصص في عدة شركات بقيمة 392 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 12% في الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة الصفقة 45 مليون ريال سعودي ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي.

ونوهت الشركة إلى أنه تمتلك حالياً حصة تبلغ 51%، وسترتفع حصتها بعد استكمال عمليه الاستحواذ إلى 63%، وذلك من خلال شراء حصة من شركة أكسيندرا هيلث.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذا الاستحواذ على القوائم المالية اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2026.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز استثماراتها، في إطار جهودها لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في قطاع تصنيع المنتجات الطبية.

وبينت الشركة أن هذا الاستحواذ يعكس التزام سبيماكو الدوائية بتطوير قدراتها الإنتاجية وتكاملها مع الشركات الوطنية الرائدة في المجال، بما يسهم في دعم منظومة الصناعات الدوائية والطبية في المملكة.

وتتضمن شروط الصفقة، تعديل عقد التأسيس للشركة، وإصدار سجل تجاري جديد من قبل وزارة التجارة، إلى جانب الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على الاستحواذ.

ولفتت الشركة إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث إن عضو مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية)، فيصل بن عبدالله الفضلي يشغل منصب المدير العام التنفيذي للاستثمار والشركات التابعة في (سبيماكو الدوائية)، كما يشغل عضو مجلس إدارة (عناية) محمد بن عائض الأسمري، منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في (سبيماكو الدوائية).