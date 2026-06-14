سعر سهم المنجم (4162) يبدأ بالتعافي مع استقراره أعلى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-06-2026

تقدم سعر سهم شركة المنجم للأغذية (4162) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 62.60 ريال، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا في آخر تحليل للسهم ونجح في اختراقه والاستقرار أعلاه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

كما يستفيد السهم أيضاً من الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم المذكور 62.60 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 69.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد