سعر سهم تشب (8240) يهاجم سقف منطقة عرضية – توقعات اليوم – 14-06-2026

عزز سعر سهم تشب العربية للتأمين التعاوني (8240) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 19.60 ريال، تلك المقاومة التي تمثل سقف منطقة عرضية يتحرك السهم ضمن نطاقها طيلة الفترة السابقة على المدى القصير.

ويأتي ارتفاع السهم مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة إيجابية واضحة على عزمه اختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكور 19.60 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 22.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد