سعر سهم أكوا باور (2082) تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 14-06-2026

اكتسى سعر سهم الكابلات السعودية (2110) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 175.00 ريال، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى أعلى مستوياته فيما يزيد عن أربع سنوات، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

يأتي هذا الأداء في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من تقدم السهم بشكل سريع في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 175.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 195.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد