تكنولوجيا: شركة موتورولا تطلق رسميا هاتفها الاقتصادي الجديد Moto G Max بمواصفات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن إطلاق هاتفها الجديد Moto G Max في الأسواق البرازيلية بمواصفات تطابق تماما نسخة Moto G87 وتشير التقارير إلى أن الهاتف الجديد يعد بمثابة إعادة تسمية لطراز Moto G87 الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام حيث يحتفظ بكافة الخصائص الأساسية والأبعاد الهيكلية نفسها لنسخة Moto G87 الأصلية ورغم عدم وضوح الرؤية وراء إطلاق نفس الهاتف بأسماء مختلفة في أسواق متعددة إلا أن موتورولا قد تمتلك استراتيجية خاصة بها وفيما يتعلق بالتسعير يتوفر هاتف Moto G Max بسعر يبلغ 2519.10 ريال برازيلي أي ما يعادل تقريبا 488 دولار للنسخة الوحيدة التي تأتي بسعة ذاكرة عشوائية 8 جيجا مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 GB

ويعتمد الهاتف في أدائه وقوته الداخلية على رقاقة معالجة من نوع MediaTek Dimensity 6400 المقترنة بذاكرة عشوائية بحجم 8 GB وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 GB مع عدم وجود منفذ مخصص لزيادة المساحة عبر كروت الذاكرة الخارجية ومن الناحية البرمجية يعمل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 16 مباشرة من الصندوق وكالعادة لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل رسمية بشأن المدة الزمنية للدعم البرمجي والتحديثات المستقبلية المخصصة للجهاز

وفيما يخص قدرات التصوير والتقاط الصور يحصل المستخدمون على مستشعر أساسي للكاميرا الخلفية بدقة فائقة تصل إلى 200 MP بفتحة عدسة f 1.8 مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر ثان بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 MP بينما تضم الواجهة الأمامية كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 MP وتدعم المنظومة بالكامل بطارية مدمجة بسعة 5200 mAh وتتوافق مع تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 33 W وللمقارنة فإن شاحن Ugreen Nexode بقوة 45 W يعرض حاليا بسعر 17.99 دولار ويتميز هاتف Moto G Max بشاشة متطورة بمقاس 6.8 inch من نوع AMOLED وتأتي بدقة عرض تبلغ 2772×1272 بكسل مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 Hz وذروة سطوع هائلة تصل إلى 5000 nits بالإضافة إلى وجود طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 7i في الجهة الأمامية

وتشمل المزايا الإضافية للهاتف احتواءه على مكبرات صوت ستريو مجسمة تدعم تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos وحصوله على شهادات حماية متعددة لمقاومة الماء والغبار بمعايير IP66 و IP68 بجانب نيله شهادة المتانة العسكرية MIL STD 810H ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج بالكامل تحت الشاشة ويأتي الهاتف بنحافة ممتازة تبلغ 7.38 mm ويصل وزنه الإجمالي إلى 183 grams وأصبح الهاتف متاحا الآن للشراء الفوري والمباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة موتورولا البرازيل لتوفير كفاءة تامة تلبي رغبات المستخدمين بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة وبأعلى جودة للمستعرضين