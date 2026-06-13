تكنولوجيا: سامسونج تبدأ طرح تحديث One UI 8.5 المستقر لهاتف Galaxy F15 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج طرح النسخة المستقرة من واجهة One UI 8.5 لهاتف Galaxy F15، الذي أُطلق في عام 2024 مع واجهة One UI 6.

ويحمل التحديث رقم الإصدار E156BXXUADZE7، ويأتي بحجم تنزيل يبلغ نحو 2.5 جيجابايت، كما يرفع مستوى تصحيح الأمان في الجهاز إلى تحديث 5 مايو 2026.

وحاليًا، يتوفر التحديث للمستخدمين في الهند فقط، إلا أن سامسونج من المتوقع أن توسّع نطاق الطرح ليشمل المزيد من الأسواق خلال الأيام المقبلة.

ويمكن لمستخدمي Galaxy F15 في الهند التحقق من وصول التحديث يدويًا عبر التوجه إلى الإعدادات ثم تحديث البرنامج والبحث عن التحديثات الجديدة.

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