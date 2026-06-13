تكنولوجيا: هاتف Honor X80 Pro Max قد يرفع سطوع الشاشة إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 10,000 نتس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن Honor X80 Pro Max المرتقب لن يكتفي بتقديم أكبر بطارية في تاريخ الشركة بسعة 11,000 مللي أمبير، بل قد يأتي أيضًا بمستوى سطوع قياسي للشاشة يتجاوز كل ما هو متوفر حاليًا في سوق الهواتف الذكية.

ووفقًا للمسرّب Digital Chat Station، من المتوقع أن تعلن Honor عن سطوع ذروة يصل إلى 10,000 نتس، وهو رقم غير مسبوق في الهواتف الذكية. ورغم أن هذا المستوى ينطبق عادةً على جزء صغير جدًا من الشاشة في ظروف معينة، فإنه يظل الأعلى بين الأجهزة المنافسة حتى الآن.

وفي المقابل، تشير التسريبات إلى أن سطوع الشاشة الكامل سيكون مرتفعًا أيضًا، ما يضمن رؤية واضحة ومريحة تحت أشعة الشمس المباشرة، وهي ميزة أكثر أهمية للمستخدمين في الاستخدام اليومي.

ومن المنتظر أن تكشف Honor رسميًا عن الهاتف خلال وقت لاحق من هذا الشهر، مع شاشة بقياس 6.8 بوصة وبدقة 1280×2788 بكسل، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 6 Gen 5 وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

كما يُشاع أن الهاتف سيأتي بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، إلى جانب مقاومة متقدمة للماء والغبار والصدمات، وتقنيات أمان حيوية بمستوى الهواتف الرائدة.

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