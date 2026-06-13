تكنولوجيا: تسريب يكشف الفروق في أحجام شاشات هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن الفروق في أحجام الشاشات الخارجية للهواتف القابلة للطي القادمة من سامسونج، وذلك من خلال صور يُقال إنها لواقيات الشاشة الخاصة بأجهزة Galaxy Z Flip8 وGalaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra.

ونشر المسرّب الشهير Ice Universe صورة تقارن بين الواقيات المسربة، موضحًا الاختلافات في أبعاد الشاشات الخارجية بين الأجهزة الثلاثة قبل الإعلان الرسمي عنها.

ووفقًا للتسريب، يأتي Galaxy Z Fold8 Ultra بأطول شاشة خارجية ضمن المجموعة، مع أبعاد تقترب بشكل كبير من تلك الموجودة في Galaxy Z Fold7. وفي المقابل، يتميز Galaxy Z Fold8 بشاشة أقصر قليلًا لكنها أعرض بشكل ملحوظ، ما يعكس توجه سامسونج نحو تصميم أكثر اتساعًا في النسخة العادية.

أما Galaxy Z Flip8، فتشير الصور المسربة إلى استمرار الشركة في الاعتماد على تصميم شاشة خارجية مشابه لما قدمته في Galaxy Z Flip7، مع الحفاظ على الشكل العام المعروف للسلسلة.

وتأتي هذه المعلومات بعد سلسلة من التسريبات السابقة التي شملت نماذج تجريبية وصورًا تصميمية للأجهزة المرتقبة، ما يمنح تصورًا أوضح حول الفروقات بين هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة قبل الكشف الرسمي عنها.

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