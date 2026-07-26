God of War Laufey تنطلق في فبراير 2027.. والكشف عن مستقبل السلسلة

عودة كريتوس

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت Sony Santa Monica رسميًا عن موعد إصدار God of War Laufey، حيث ستصل اللعبة في 16 فبراير 2027.وجاء الإعلان ليؤكد التوقعات السابقة بشأن إطلاق اللعبة في عام 2027، خاصة بعد تأكيد الاستوديو أنها ستصدر على أقراص فعلية.ويأتي ذلك في وقت أثار فيه إعلان سوني عن خططها لإيقاف إنتاج أقراص PlayStation ابتداءً من عام 2028 جدلًا واسعًا بين اللاعبين.وخلال الجلسة نفسها، كشف المدير الإبداعي لاستوديو Santa Monica، كوري بارلوغ، أن الجزء الرئيسي القادم من سلسلة God of War، والذي سيعيد كريتوس إلى دور البطولة، سيصدر بعد God of War Laufey، مع ارتباط مباشر بأحداثها وقصتها.