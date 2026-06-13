تكنولوجيا: هواوي تكشف عن HarmonyOS 7 بتصميم زجاجي جديد وتحسينات واسعة في الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي خلال مؤتمر المطورين الخاص بها في الصين عن نظام HarmonyOS 7 الجديد، والذي يجلب تصميمًا بصريًا محدثًا يعتمد على تأثيرات زجاجية شفافة، إلى جانب مجموعة واسعة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحسينات في الأداء.

ويصل النظام الجديد إلى هواتف هواوي والأجهزة اللوحية والحواسب والساعات الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، مع تقديم تأثيرات ثلاثية الأبعاد يمكن تطبيقها على عناصر الواجهة ومشاهد الشاشة، وخاصة شاشة القفل.

كما أعادت هواوي تصميم العديد من عناصر النظام، مثل الأزرار وأشرطة التمرير، لتظهر بمظهر أكثر شفافية ولمعانًا، مع دمج مساعد ذكي مطور قادر على تنفيذ المزيد من الأوامر داخل التطبيقات والتعامل مع مهام أكثر تعقيدًا مقارنة بالإصدارات السابقة.

وفي مجال التصوير، أضافت الشركة أدوات جديدة لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطار عمل HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0 الذي يهدف إلى تحسين قدرة النظام على فهم طلبات المستخدم وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة.

ومن ناحية الأداء، تؤكد هواوي أن HarmonyOS 7 يوفر زيادة تصل إلى 15% مقارنة بإصدار HarmonyOS 6.1، ما ينعكس على سرعة تشغيل التطبيقات وسلاسة الاستخدام والأداء أثناء الألعاب.

وستبدأ النسخة التجريبية المخصصة للمطورين بالوصول إلى الأجهزة المؤهلة اعتبارًا من اليوم، على أن تطلق الشركة النسخة النهائية من النظام خلال خريف هذا العام.

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