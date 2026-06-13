تكنولوجيا: تيليجرام يطلق تطبيقه الكامل لساعات Wear OS مع دعم المحادثات والرسائل الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تطبيق تيليجرام إطلاق تطبيق مخصص لساعات Wear OS الذكية، وذلك بعد أيام قليلة من طرح تطبيقه الجديد لساعات أبل، ليعود رسميًا إلى منصة Wear OS بعد إزالة تطبيقه السابق من متجر Google Play عام 2021.

ويمنح التطبيق الجديد المستخدمين إمكانية الوصول إلى جميع محادثاتهم مباشرة من الساعة الذكية، مع القدرة على تصفح الرسائل والتنقل بين المحادثات دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

كما يدعم التطبيق عرض الوسائط المشتركة داخل الدردشات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ومعاينات المواقع الجغرافية، ما يوفر تجربة استخدام أكثر تكاملًا على الشاشات الصغيرة.

وإلى جانب ذلك، يتيح تيليجرام تشغيل الرسائل الصوتية وتسجيلها وإرسالها مباشرة من الساعة، بالإضافة إلى دعم إرسال الملصقات داخل المحادثات.

ولم تغفل الشركة أدوات إدارة المحادثات، إذ يمكن للمستخدمين تثبيت الدردشات أو كتم إشعاراتها أو حذفها مباشرة من خلال الساعة الذكية.

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