تكنولوجيا: Waze يوسع إتاحة ميزة إشارات المرور لمزيد من المستخدمين حول العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Waze توسيع نطاق إتاحة ميزة عرض إشارات المرور داخل تطبيق الملاحة، وذلك بعد بدء اختبارها لأول مرة في ديسمبر الماضي لمجموعة محدودة من المستخدمين.

وخلال الأشهر الأخيرة، وصلت الميزة إلى مزيد من المستخدمين في عدة دول، فيما تشير مناقشات حديثة على منصة Reddit إلى أن عملية الإطلاق لا تزال مستمرة بشكل تدريجي وعشوائي بين المناطق المختلفة.

وتوضح تعليقات المستخدمين أن Waze ما زالت تختبر الميزة قبل إطلاقها على نطاق واسع، وهو ما يفسر عدم صدور أي إعلان رسمي من الشركة حتى الآن بشأن توفرها لجميع المستخدمين.

وفي الواقع، لا تُعد ميزة عرض إشارات المرور جديدة بالكامل في عالم تطبيقات الملاحة، إذ توفرها تطبيقات أخرى منذ فترة، من بينها خرائط جوجل.

لذلك، إذا لم تظهر الميزة لديك حتى بعد تحديث Waze إلى أحدث إصدار، فقد تحتاج إلى الانتظار حتى تصل إلى حسابك، أو الاعتماد مؤقتًا على تطبيقات ملاحة أخرى تدعم عرض إشارات المرور.

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