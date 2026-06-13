تكنولوجيا: DJI تقاضي Insta360 بسبب التشابه المثير للجدل بين Luna Ultra وOsmo Pocket 4P

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت DJI دعويين قضائيتين ضد Insta360 في الولايات المتحدة، متهمةً الشركة بانتهاك عدد من براءات الاختراع بعد إطلاق كاميرا Luna Ultra الجديدة، التي تُعد منافسًا مباشرًا لسلسلة Osmo Pocket.

وفي الدعوى الأولى، تزعم DJI أن تصميم Luna Ultra يشابه بشكل كبير تصميم كاميرات Osmo Pocket، مشيرةً إلى أن عناصر مثل الهيكل اليدوي الطويل، ووحدة الكاميرا المثبتة على الجيمبال، والشاشة القابلة للدوران، وأزرار التحكم، ومنافذ الملحقات تقع ضمن براءات التصميم المسجلة الخاصة بها.

كما تسعى الشركة إلى الحصول على أمر قضائي قد يؤدي إلى وقف بيع أجهزة Luna Ultra داخل الولايات المتحدة إذا أثبتت المحكمة وجود انتهاك لحقوقها.

أما الدعوى الثانية، فتتعلق بأربع براءات اختراع تقنية، تتهم DJI منافستها باستخدام تقنيات مشابهة لها دون ترخيص. وتشمل هذه البراءات أنظمة التحكم في أوضاع الجيمبال، وتتبع الأجسام تلقائيًا، وعرض الصورة مباشرة على شاشة الجهاز، بالإضافة إلى تقنيات تسمح بتحريك الجيمبال اعتمادًا على تتبع الهدف في الوقت الفعلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نزاع قانوني آخر بين الشركتين في الصين خلال وقت سابق من العام، حيث اتهمت DJI شركة Insta360 باستقطاب موظفين سابقين لديها والاستفادة من أبحاث وتطوير مملوكة لها في تسجيل براءات اختراع مرتبطة بالطائرات المسيّرة.

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