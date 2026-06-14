سعر سهم الوطنية للتعليم (4291) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 14-06-2026

عاود سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السهم في إشارة واضحة إلى قوة الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع وجود دعم إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تمديد مكاسب السهم التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 125.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 140.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد