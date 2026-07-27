سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 27-07-2026

ارتفع سعر سهم بنك المشرق (MASQ) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وقد جاء هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنح السهم مساحة أكبر لتعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 245.00 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 270.00 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد