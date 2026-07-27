الاقتصاد

سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 27-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 04:43 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم بنك المشرق (MASQ) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وقد جاء هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنح السهم مساحة أكبر لتعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 245.00 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 270.00 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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